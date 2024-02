Crolla un albero all’Ardenza e alle Sorgenti

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Italia per rimuovere l'albero e mettere in sicurezza la zona. Non risultano, per fortuna, persone rimaste ferite o coinvolte

Due alberi caduti a causa del maltempo. In viale Italia intorno alle 11,30 di martedì 27 febbraio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nello spazio verde retrostante l’Oasi del Porto, zona Ardenza Mare, dove un grosso pino è finito sopra alcuni mezzi in sosta. Non risultano, per fortuna, persone rimaste coinvolte. L’altro albero è caduto alle Sorgenti nel parco tra via Soffredini e via Donnini.

