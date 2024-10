Ardenza. Ruba prodotti per la casa dal negozio: 30enne denunciata

La 30enne avrebbe prelevato dagli espositori alcuni prodotti, occultandone una parte prima sotto una busta posizionata ad hoc nel carrello. Successivamente avrebbe individuato un’area non coperta da videosorveglianza per calarli nella propria borsa

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi nelle aree centrali della città, i carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato a piede libero una 30enne livornese poiché gravemente indiziata di furto in un esercizio commerciale in zona Ardenza. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna, in orario serale, si sarebbe recata all’interno del negozio e avrebbe prelevato dagli espositori alcuni prodotti, occultandone una parte prima sotto una busta posizionata ad hoc nel carrello. Successivamente avrebbe individuato un’area non coperta da videosorveglianza per calarli nella propria borsa. Una volta recatasi alla cassa, avrebbe pagato solo una parte della merce. L’atteggiamento della donna aveva però attirato l’attenzione dell’addetto alla sicurezza che, prima che si allontanasse, ha chiamato i carabinieri.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno effettivamente riscontrato il possesso da parte della donna di diversa merce non pagata, consistente in cosmetici e prodotti per l’igiene, che è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio.

