Armato di coltello ferisce il personale della sicurezza di un locale, denunciato

Denunciato dai carabinieri per minaccia, lesioni e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere: sequestrato coltello di 16 centimetri di cui 7 di lama

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno deferito in stato di libertà un 44enne labronico per minaccia, lesioni e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

In piena notte, alle 2 circa, i carabinieri sono intervenuti in un noto locale di Livorno a seguito di una segnalazione per un uomo che, in stato di agitazione anche dovuta all’abuso di bevande alcooliche, aveva dapprima inveito nei confronti dei dipendenti del locale ed in seguito, brandendo un coltello multiuso della lunghezza di 16 cm di cui 7 di lama, aveva minacciato il personale della sicurezza ferendone uno alla mano.

I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno calmato l’uomo e recuperato il coltello, sottoponendolo a sequestro. Il 44enne, già gravato da precedenti di polizia, dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Livorno dei reati di minaccia, lesioni e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Riproduzione riservata ©