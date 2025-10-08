Armi rubate nascoste in casa: due denunciati

Durante l’intervento, nato per una segnalazione di intrusione, i militari hanno trovato due doppiette e due carabine risultate rubate pochi giorni prima. Le armi sono state sequestrate. Due uomini di 34 e 40 anni, entrambi con precedenti, scoperti dai Carabinieri della Stazione di Ardenza sono stati denunciati per detenzione illegale e ricettazione

Un intervento dei carabinieri della Stazione di Ardenza ha portato alla scoperta di un vero e proprio mini arsenale nascosto all’interno di un appartamento nel centro di Livorno. Due uomini, entrambi con precedenti, sono stati denunciati per detenzione illegale di armi e ricettazione.

I militari erano stati chiamati per verificare una possibile intrusione in un’abitazione disabitata. Arrivati sul posto, hanno notato elementi che facevano pensare a un’effettiva occupazione non autorizzata e sono entrati nell’appartamento, di proprietà di un’anziana. Dentro hanno trovato due cittadini dell’Est Europa, di 34 e 40 anni, residenti a Livorno ma in un altro indirizzo.

L’immobile, in condizioni igieniche precarie e privo di corrente elettrica, è apparso subito sospetto. Durante un controllo delle stanze, i carabinieri hanno aperto un armadio in una camera da letto trovando all’interno due doppiette e due carabine. I due uomini non hanno saputo spiegare come quelle armi fossero finite lì né fornire documentazione che ne giustificasse il possesso.

Gli accertamenti successivi, condotti in caserma, hanno aggravato ulteriormente la loro posizione: le armi, infatti, risultavano appartenere a un livornese deceduto e, secondo quanto emerso, erano state rubate pochi giorni prima, come denunciato dal figlio del proprietario.

Le armi sono state sequestrate su disposizione della Procura di Livorno e i due uomini denunciati a piede libero.

Come previsto dalla legge, entrambi sono da considerarsi presunti innocenti fino a un eventuale giudizio definitivo.

