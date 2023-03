Arrestata in piazza Garibaldi per cumulo di pene definitive

La Squadra Mobile ha rintracciato e accompagnato in carcere una donna classe 1972 per espiare la pena residua complessiva di 6 anni e 17 giorni e 1.300 € di multa. La donna, straniera e non in regola sul territorio nazionale, è conosciuta alle forze dell’ordine per i numerosissimi interventi che l’hanno vista protagonista, soprattutto nella zona di piazza Garibaldi. I reati oggetto del provvedimento fanno riferimento al solo arco temporale tra il 2018 e il 2020 e riguardano delitti commessi contro la persona, contro il patrimonio e la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, tra i reati commessi è compreso un furto di energia elettrica con manomissione del contatore all’interno di un appartamento di via Garibaldi dove la donna abitava; in un’altra occasione, sempre in piazza Garibaldi, aveva colpito ad un occhio una passante tentando di estorcergli del denaro ma una pattuglia della polizia, prontamente intervenuta, l’aveva tratta in arresto. Innumerevoli sono stati gli episodi in cui la donna ha oltraggiato ed ha compiuto resistenza nei confronti delle pattuglie intervenute; in una di queste occasioni morse un poliziotto ad un braccio. La donna, rintracciata in piazza Garibaldi, dopo gli atti di rito è stata accompagnata al carcere di Pisa per espiare la pena.

