Arrestata per tentata rapina grazie al coraggio della vittima

Controllando la propria borsa l'ha trovata aperta e priva del portafoglio e di circa 600 euro. Raggiunta all’uscita del negozio per chiedere spiegazioni, la vittima è stata aggredita fisicamente e verbalmente dall’autrice del fatto che nel frattempo ha tentato di fuggire. Nonostante ciò è riuscita a trattenerla e a ricondurla all’interno del negozio. Sul posto è sopraggiunta tempestivamente la polizia che l'ha arrestata in flagranza

È stata arrestata in flagranza per tentata rapina una cittadina straniera che il 21 luglio, intorno alle ore 9:30, ha cercato di sottrarre il portafoglio ad una dipendente di un negozio di via Gramsci. Come si legge in un comunicato stampa del 24 luglio la donna, già notata nei giorni precedenti per atteggiamenti sospetti all’interno dello stesso punto vendita, è entrata in azione mentre la dipendente si trovava momentaneamente in bagno. All’uscita dal bagno, la vittima l’ha notata mentre si allontanava frettolosamente e ha immediatamente controllato la propria borsa trovandola aperta e priva del portafoglio e di una somma in contanti di circa 600 euro. Raggiunta all’uscita per chiederle spiegazioni è stata aggredita fisicamente e verbalmente, ricevendo minacce e spintoni dall’autrice del fatto che nel frattempo ha tentato di fuggire. Nonostante ciò, la dipendente è riuscita a trattenerla e a ricondurla all’interno dell’esercizio commerciale dove, nel frattempo, la collega ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’attesa ha tentato ripetutamente di fuggire, arrivando persino a spintonare un cliente nel tentativo di creare un diversivo. Solo l’arrivo tempestivo degli agenti delle volanti ha impedito la fuga della donna la quale, nel frattempo, aveva riversato a terra quanto sottratto. Ricevuta immediatamente la querela della vittima, raccolte le testimonianze dei presenti e redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno proceduto all’arresto della straniera, gravata da precedenti per reati contro il patrimonio, per tentata rapina portandola al Don Bosco di Pisa. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©