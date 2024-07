Arrestate tre persone coinvolte nell’importazione di un carico di 50 kg di cocaina

L'attività di indagine e di ricostruzione svolta dalle Fiamme Gialle livornesi ha consentito di individuare i tre soggetti albanesi coinvolti. Il carico era stato sequestrato a dicembre 2023 dalla finanza che ha così evitato che oltre 200.000 dosi finissero nel mercato dello spaccio

Un altro significativo colpo al traffico di stupefacenti assestato dal Gruppo di Livorno della Guardia di Finanza. Come si legge in un comunicato stampa del 4 luglio, dopo un fallito tentativo di “recupero” di un carico di cocaina di oltre 50 kg -(sequestrato a dicembre 2023 dalla finanza che ha così evitato che oltre 200.000 dosi inondassero il mercato dello spaccio) giunto nel porto labronico in un container proveniente dal Sud America – i cosiddetti “esfiltratori”, tre soggetti albanesi, sono stati individuati grazie alla certosina attività di ricostruzione e riscontro svolta dalle Fiamme Gialle livornesi che ha poi fornito tutti gli elementi del caso all’Autorità Giudiziaria. Il gip ha quindi emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per le tre persone, ordinanza prontamente eseguita dai militari del Gruppo Livorno. Va precisato che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

