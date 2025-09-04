Arrestati per spaccio grazie alle segnalazioni dei cittadini su YouPol

Un 32enne fermato mentre entrava e usciva da un portone di una via vicino a piazza Mazzini e un 18enne sorpreso sdraiato sul letto dell'appartamento. È il sesto arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio fatto dalla polizia in un mese e mezzo

Nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha tratto in arresto nell’area intorno a piazza Mazzini due cittadini tunisini ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio. Gli investigatori della Squadra Mobile, si legge in un comunicato stampa, si erano già qualche giorno prima attivati in quella piazza mettendo in atto, anche grazie ad alcune segnalazioni YouPol inoltrate dagli utenti alla Questura, veri e propri servizi di appostamento svolti anche con l’ausilio delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino. Ed è proprio nel corso di uno di questi servizi che notavano i movimenti sospetti di un cittadino di origini tunisine, noto alle forze dell’ordine perché già tratto in arresto nel mese di gennaio, che entrava e usciva da un portone situato in una via vicina alla piazza. Il soggetto, anni 32, colto sul fatto ha consegnato ai poliziotti 3 involucri in cellophane termosaldati ciascuno contenente sostanza polverosa bianca (che di lì a poco il test specifico avrebbe accertato trattarsi di cocaina), con ogni probabilità destinati alla cessione a terzi data anche la somma di 50 euro trovata nei jeans. Per questo motivo, gli agenti decidevano di perquisire l’abitazione dalla quale, fino a pochi istanti prima avevano visto il soggetto entrare ed uscire. Una volta dentro è stato trovato sdraiato su un letto un connazionale, di anni 18, con 9 involucri delle stesse fattezze di quelli trovati pochi istanti prima all’altro uomo e contenente anch’essi cocaina. La perquisizione svolta all’interno della stanza da letto dei due ha poi consentito il rinvenimento, nascosta sotto il materasso, di una busta in plastica trasparente con dentro oltre 90 grammi di cocaina (questa volta non suddivisa in dosi). Nella stessa camera, inoltre, si trovavano un migliaio di euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, reputate dagli investigatori il provento dell’illecita attività di spaccio. Gli uomini della Squadra Mobile, pertanto, dopo aver posto sotto sequestro droga – oltre un etto di cocaina considerando i 12 involucri totali sequestrati a entrambi – e soldi, traevano i due cittadini tunisini in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno, li associavano al carcere di Livorno in regime di custodia cautelare. Dopo averne convalidato gli arresti, conclude la nota stampa, il Gip disponeva l’applicazione per entrambi l’obbligo di dimora nel Comune di Livorno oltre che l’obbligo di firma giornaliero negli uffici della Questura. Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti, comunque, saranno vagliate dal Giudice preposto precisando che, per il principio d’innocenza che vige nel nostro ordinamento, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

È il sesto arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti operato dalla Polizia di Stato di Livorno nel giro di un mese e mezzo nel centro cittadino del capoluogo labronico: i controlli antidroga, fortemente voluti dal Questore di Livorno in tutta la città anche in risposta alle numerose segnalazioni YouPol della cittadinanza, andranno avanti nei prossimi mesi.

