Arrestato 40enne per violenze domestiche

Un familiare ha richiesto l’intervento dei carabinieri segnalando che l’uomo era in stato di forte agitazione e stava aggredendo un altro congiunto. Per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere e, oltre ai maltrattamenti, gli sono stati contestati anche i reati di estorsione e lesioni personali

I Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne livornese gravemente indiziato di violenza domestica a danno dei conviventi. Come si legge in un comunicato inviato dall’Arma il 1 luglio, l’indagato era già noto ai carabinieri per altre vicende di violenza, tanto che gli era stato irrogato il divieto di avvicinamento alla ex compagna e al figlio ed aveva il braccialetto elettronico.

Qualche giorno fa, infatti, un familiare ha richiesto l’intervento dei carabinieri segnalando che l’uomo era in stato di forte agitazione e stava aggredendo un altro congiunto.

Al tempestivo arrivo dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato sorpreso in atteggiamento ancora aggressivo verso il familiare facendo intervenire anche il soccorso medico per le cure del caso.

L’intervento dei militari si è concluso con l’attivazione del codice rosso e l’arresto dell’uomo.

Dopo la convalida, per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere e, oltre ai maltrattamenti, gli sono stati contestati anche i reati di estorsione e lesioni personali.

