Arrestato 44enne con 25 grammi di “coca”

Nel corso di alcuni servizi di controllo nel quartiere Corea, svolti anche con militari in abiti civili, i carabinieri hanno notato due persone, un 44enne livornese, già conosciuto alle forze dell’ordine, ed un uomo conosciuto quale assuntore di sostanze stupefacenti. I due si aggiravano in strada con fare particolarmente sospetto e i militari hanno quindi deciso di procedere ad un controllo.

Il 44enne, una volta fermato, ha tentato goffamente di liberarsi di un piccolo involucro ma i militari hanno notato il movimento e lo hanno prontamente recuperato.

L’immediato accertamento ha permesso di identificare la sostanza contenuta quale cocaina, una dose da circa mezzo grammo.

Successivamente, i militari hanno esteso il controllo all’abitazione del presunto spacciatore, recuperando ulteriori 25 grammi circa di cocaina, del valore di circa duemila euro, due bilancini di precisione e 100 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e per l’uomo è scattato l’arresto. A seguito di udienza nelle aule del tribunale di Livorno, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

