Arrestato con 48 dosi di cocaina grazie alla segnalazione su YouPol

La polizia sottolinea l’importanza della App YouPol che consente di effettuare la segnalazione anche in forma anonima. La droga è stata trovata all’interno della sella dello scooter

La polizia ha arrestato un uomo di 25 anni trovato in possesso di 48 dosi di cocaina grazie ad una segnalazione di spaccio sulla app YouPol. Gli agenti inviati sul posto hanno individuato un uomo che, vedendoli, cercava di uscire e allontanarsi. Il soggetto, incensurato, cittadino tunisino con permesso di soggiorno in corso di validità, è stato perquisito e all’interno della sella del suo scooter sono state trovate le 48 dosi e circa 20 grammi di hashish. La polizia sottolinea l’importanza della segnalazione su YouPol che consente agli utenti di effettuare segnalazioni anche in forma anonima. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

