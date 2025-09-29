Arrestato con 700 grammi di stupefacente

La sostanza stupefacente - quasi sette etti (oltre 360 grammi di eroina, 330 di cocaina) - è stata sequestrata insieme ad un bilancino di precisione e ad un migliaio di euro in contanti

Un 35enne di origine tunisina è stato arrestato a Livorno dopo essere stato trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina. Da alcuni giorni gli agenti avevano notato strani movimenti in via delle Cateratte. L’uomo era stato visto avvicinarsi più volte a un canneto per depositare o recuperare piccoli pacchetti. Fermato per un controllo, all’interno della sua auto (sopra al cruscotto) è stata rinvenuta una tazzina da caffè con dentro 15 palline: otto blu contenenti eroina e sette bianche contenenti cocaina, per un totale di circa 8 grammi. L’intuizione che il canneto fosse utilizzato come punto di occultamento ha trovato riscontro poco dopo: nascoste tra la vegetazione c’erano infatti altre 65 dosi confezionate nello stesso modo, pari a 43 grammi complessivi di droga. La perquisizione si è poi spostata nell’abitazione del 35enne, dove è stata rinvenuta la parte più consistente dello stupefacente. Sul tavolo della cucina gli investigatori hanno trovato una sacca contenente nove involucri con circa 300 grammi di cocaina, ovuli di eroina per 80 grammi, altri 220 grammi di eroina divisi in pacchetti, oltre a 42 dosi nascoste in un barattolo di noccioline (25 grammi) e ulteriori quantità occultate in pacchetti di sigarette e gomme da masticare.

In totale, il sequestro ammonta a quasi sette etti di droga (oltre 360 grammi di eroina e circa 330 grammi di cocaina), insieme a un bilancino di precisione e a circa mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato trasferito al carcere “Le Sughere” di Livorno in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Si precisa che, per il principio di presunzione di innocenza, la sua responsabilità potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Quello di via delle Cateratte si inserisce in una serie di controlli antidroga che, a partire da giugno, hanno portato a nove arresti in flagranza a Livorno. Le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio proseguiranno anche nei prossimi mesi. A partire dallo scorso mese di giugno, nel capoluogo, sono stati 9 gli arresti in flagranza eseguiti dagli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno nei confronti di altrettanti presunti spacciatori, grazie ai costanti servizi di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti le sostanze stupefacenti fortemente voluti dal questore di Livorno, e che andranno avanti anche nei prossimi mesi.

