Arrestato con un etto di eroina

Un maggiorenne di origini nordafricane ha evidenziato subito nervosismo, venendo segnalata dai labrador antidroga Brook e Jambo. Dalle successive perquisizioni, anche presso l'abitazione è emerso che detenesse quasi un etto di eroina, 30 grammi di cocaina, nonché 7.000 euro in contanti

Senza sosta anche a Pasqua le Fiamme Gialle labroniche, su impulso del Comando Provinciale di Livorno, proseguono l’attività di contrasto al traffico, smercio e uso illegale di stupefacenti.

Stavolta il Gruppo di Livorno, con i “baschi verdi” e le unità cinofile, mette a segno un bel servizio nel capoluogo proprio il giorno di Pasqua, quando magari i delinquenti pensavano potessero essere più lente le maglie dei controlli… ma così non era.

Nell’ambito di pattugliamento nel centro cittadino, i militari hanno individuato e fermato, in piena sicurezza per tutti gli utenti della strada, un’autovettura sospetta con tre persone a bordo.

In particolare una persona (maggiorenne maghrebina) ha evidenziato subito nervosismo, venendo segnalata dai labrador antidroga Brook e Jambo.

(pur risultante sul momento senza alcun impiego lavorativo). Il tutto è stato quindi sequestrato e il soggetto arrestato.

Dall'inizio dell'anno oltre una dozzina gli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza in tutta la provincia, con oltre 2 quintali di stupefacente complessivamente sequestrato.

