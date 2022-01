Arrestato dopo un inseguimento

E' accaduto tra via Giordano Bruno e via Dodoli, fuggito l'altro straniero. Quando la volante si è avvicinata i due hanno scaraventato lo scooter a terra per ostacolare i poliziotti e sono fuggiti

Arrestato per resistenza violenza e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un tunisino di 26 anni, fuggito lo straniero che era con lui. E’ accaduto nella notte tra il 29 e 30 gennaio tra via Giordano Bruno e via Dodoli. La volante ha fermato per un controllo due stranieri a bordo di uno scooter. Quando la volante si è avvicinata i due hanno scaraventato lo scooter a terra nel tentativo di ostacolare i poliziotti, dopodiché sono fuggiti a piedi. I poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei due stranieri, il quale per cercare di ostacolare la cattura ha simulato un tentativo autolesionistico per poi colpire ad una mandibola con una “manata” uno degli agenti. Bloccato e portato in questura il 26enne è stato identificato, fotosegnalato, arrestato. Sequestrati due grammi di cocaina rinvenuti nel casco e 18 grammi di hashish rinvenuti addosso e suddivisi in scagliette.