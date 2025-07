Arrestato grazie ad un carabiniere libero dal servizio

Dopo essersi qualificato, il militare è intervenuto bloccando l'uomo e recuperando la refurtiva (subito restituita al proprietario). In queste concitate fasi lo straniero ha manifestato nervosismo e insofferenza: arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per tentato furto aggravato e per la posizione irregolare sul territorio italiano

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato per resistenza e lesioni un uomo sulla trentina di origine africana, denunciandolo inoltre per tentato furto aggravato e per avere disatteso la vigente norma in materia di immigrazione considerata la sua accertata irregolarità sul territorio.

L’uomo si sarebbe reso responsabile del furto di generi alimentari da un esercizio commerciale ed è stato fermato da un carabiniere libero dal servizio che, trovandosi in zona e dopo essersi qualificato, è intervenuto bloccandolo e recuperando la refurtiva subito restituita al proprietario. Tuttavia, in queste concitate fasi lo straniero avrebbe manifestato nervosismo e insofferenza verso il militare intervenuto, insultandolo e rifiutandosi di fornire generalità. La situazione è stata poi riportata alla normalità grazie al tempestivo intervento in supporto di un equipaggio del Nucleo Radiomobile. I carabinieri, al termine dell’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, hanno informato l’Autorità Giudiziaria e tratto in arresto l’uomo. A seguito di udienza di convalida per direttissima l’arresto è stato convalidato. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, si legge in fondo al comunicato stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

