Arrestato mentre tenta di forzare un'agenzia assicurativa

Mentre una volante ha controllato le serrande, l'altra ha percorso il perimetro del locale notando un uomo intento a forzare con un cacciavite la finestra sul retro dell'agenzia. Inseguito e fermato è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza. Addosso gli sono stati trovati addosso un coltello, un cacciavite e due torce

La polizia ha arrestato un uomo per tentato furto aggravato e resistenza mentre tenta di forzare l’ingresso di un’agenzia assicurativa. E’ accaduto alle ore 05.30 circa del 12 maggio. Le volanti sono intervenute per la segnalazione al numero di emergenza di rumori sospetti. E mentre una volante ha controllato le serrande, si legge in un comunicato stampa del 15 maggio, l’altra ha percorso il perimetro del locale notando un soggetto nel tentativo di forzare con un cacciavite la finestra sul retro dell’agenzia. L’uomo, cittadino tunisino del 1988 senza fissa dimora con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio in particolare furti, ha provato a fuggire ma è stato intercettato. Addosso gli sono stati trovati un coltello, un cacciavite e due torce. Accompagnato in questura è stato tratto in arresto per resistenza e tentato furto aggravato. Va precisato, conclude la nota stampa, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

