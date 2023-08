Arrestato nel pomeriggio dalla polizia, era ricercato

Nella seconda foto il vice questore dirigente della squadra Volanti Francesco Falciola

Il servizio di vigilanza del territorio svolto h24 dalla polizia ha portato nel pomeriggio del 28 agosto ad arrestare un tunisino nei confronti del quale l’autorità giudiziaria aveva disposto la misura cautelare in carcere, quale aggravamento della misura cautelare del divieto nel comune di Livorno. Dopo aver avuto notizia dei suoi spostamenti, oggi 28 agosto una delle volanti dirette dal vice questore Francesco Falciola lo ha aspettato nei pressi dello studio del suo avvocato dove l’uomo si stava dirigendo e lo ha arrestato eseguendo la misura della custodia cautelare in carcere. Inoltre trovandolo in possesso di cocaina i poliziotti lo hanno denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il 27 luglio scorso lo straniero era stato intercettato a bordo di uno scooter rubato ed era stato arrestato per ricettazione e detenzione di stupefacenti (hashish e cocaina) a fini di spaccio. A seguito dell’arresto l’autorità giudiziaria nel convalidare l’arresto aveva emesso la misura cautelare divieto di dimora nel comune di Livorno. Quattro giorni dopo, il 1 agosto, durante il pattugliamento del centro l’uomo è stato però sorpreso a Livorno in piazza Guerrazzi. Fermato e individuato, la persona viene identificata nel tunisino arrestato il 27 luglio. La polizia informa dell’accaduto l’autorità giudiziaria che aggrava l’ordinanza: dalla misura cautelare del divieto di dimora alla misura cautelare in carcere. Si arriva ad oggi quando gli agenti di Falciola acquisiscono la notizia che li porta a rintracciare il soggetto che era tornato in città.

