Arrestato per lesioni e maltrattamenti ad un familiare

Il familiare si è rivolto ai carabinieri che prontamente intervenuti hanno proceduto ad arrestare l’uomo in flagranza di reato. Per il 38enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ad altri familiari conviventi

I carabinieri della Stazione di Ardenza, coadiuvati dai colleghi del Norm della Compagnia di Livorno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne livornese gravemente indiziato di lesioni a danno di un familiare. I carabinieri, si legge nel comunicato stampa del 23 agosto, sono intervenuti nell’abitazione a seguito di una presunta lite avvenuta poco prima che ha costretto la vittima, un parente, a presentare più di una denuncia ai carabinieri per condotte violente subite a casa. Nell’ultimo periodo l’uomo avrebbe offeso e minacciato in più occasioni il parente alzando anche le mani. Dall’esame dei fatti, prosegue la nota stampa, è emerso che nel corso di una lite scaturita nella notte di qualche giorno fa per futili motivi (parrebbe la richiesta insistente di soldi) avrebbe colpito un familiare con un oggetto contundente.

Tuttavia, l’insostenibilità della situazione che si è creata all’interno delle mura familiari ha indotto il familiare a rivolgersi ai carabinieri che prontamente intervenuti hanno proceduto ad arrestare il 38enne in flagranza di reato. I militari, accortisi della situazione clinica, hanno quindi fatto accompagnare la vittima al pronto soccorso dove dopo essere stato visitato e medicato è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Ancora in forte stato di agitazione, dopo essere stato bloccato e condotto in caserma, è stato collocato agli arresti domiciliari nella residenza di un altro familiare mentre la vittima, seppur spaventata e dolorante, ha potuto fare ritorno a casa. Per l’uomo, il cui arresto è stato convalidato, è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ad altri familiari conviventi.

