Arrestato per maltrattamenti

La donna ha chiesto aiuto telefonando al 112 per un’accesa lite col compagno. Arrestato 50enne

Prosegue con costanza e determinazione l’attenzione dell’Arma alle “fasce deboli”. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno arrestato un 50enne gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’attività ha avuto origine da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, a seguito della quale la Centrale Operativa ha inviato un equipaggio della Stazione di Livorno Porto nell’abitazione di una donna che richiedeva aiuto per un’accesa lite col compagno nel corso della quale avrebbe subito un’aggressione sia verbale che fisica, tanto da essere costretta a chiedere aiuto. All’arrivo dei militari, l’uomo è apparso in un forte stato di agitazione e nervosismo e pertanto è stato condotto in caserma per salvaguardare la richiedente e per ulteriori accertamenti, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Livorno per le cure del caso. Terminati gli approfondimenti sull’intera dinamica, i militari hanno accertato che si trattava dell’ennesimo episodio aggressivo ed hanno pertanto proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo poi condotto, terminate le formalità di tiro, alle Sughere. L’operato dei militari è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Livorno il quale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

