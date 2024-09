Arrestato per minacce e atti persecutori

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo si è presentato sotto casa dell’ex moglie minacciandola e asportandole con forza il cellulare. La vittima è riuscita comunque ad allertare i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto

I carabinieri hanno arrestato un 50enne livornese, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di minacce e atti persecutori. Secondo la ricostruzione dei militari, come si legge in un comunicato stampa del 17 settembre, l’uomo si è presentato sotto casa dell’ex moglie dopo la mezzanotte minacciandola pesantemente, oltre a strattonarla, asportandole con forza il telefono cellulare. La vittima è riuscita comunque ad allertare i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto sorprendendo l’uomo ancora intento ad inveire nei confronti della donna. Non essendo la prima volta che teneva comportamenti aggressivi e minatori nei confronti dell’ex moglie è stato tratto in arresto. Espletate le formalità di rito, il 50enne è stato portato nella propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il provvedimento restrittivo emesso a suo carico è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©