Arrestato per spaccio, trovati in casa 3 kg di droga

I poliziotti, insospettiti sia dal suo stato di agitazione che dal forte odore di hashish, hanno sottoposto l'uomo, già ai domiciliari, ad un controllo e nell'appartamento hanno trovato 30 panetti di hashish, 1.070 € in contanti, un bilancino di precisione e nei pantaloni di uno dei presenti nell'abitazione (denunciato insieme ad altre due persone) circa 10 grammi di hashish e 1,23 di cocaina

Arrestato nelle prime ore del 25 settembre un nordafricano, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Insospettiti sia dal suo stato di agitazione che dal forte odore di hashish, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo trovando all’interno dell’appartamento 30 panetti di hashish avvolti da cellophane trasparente e un bilancino di precisione. Inoltre, nel corso della perquisizione personale nei confronti di tutti i presenti (oltre al nordafricano, altri due uomini di origine nord africana, di cui uno minorenne, e una donna di nazionalità italiana) sono stati trovati 1.070 € in contanti di cui non sono riusciti a giustificare la provenienza e nei pantaloni di uno dei controllati circa 10 grammi di hashish e 1,23 di cocaina. In totale gli uomini delle Volanti protagonisti dell’operazione hanno sequestrato circa 3 kg di sostanza stupefacente.

I soggetti sono stati accompagnati in questura per essere sottoposti a rilievi foto dattiloscopici che hanno confermato le generalità dichiarate e tutti quanti, ad eccezione del minorenne, sono risultati avere precedenti in materia di stupefacenti. Alla fine lo straniero agli arresti domiciliari, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre gli altri sono stati denunciati in stato di libertà sempre per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole gli indagati.

