Arrestato per tentata rapina l’uomo fermato in un negozio in via Grande, denunciato il “palo”

Si è appropriato di 170 euro dalla cassa del negozio di ottica Grande in via Grande approfittando della distrazione del titolare che intervenuto per fermarlo è stato spintonato dal malvivente nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Arrestato dai carabinieri 26enne residente a Piombino per tentata rapina in concorso, denunciato per lo stesso reato un 26enne connazionale

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, in stretta sinergia con i colleghi del Comando Stazione Livorno Centro, hanno tratto in arresto un 26enne di origini marocchine residente a Piombino per tentata rapina in concorso al negozio di ottica Grande in via Grande con un connazionale 26enne quest’ultimo denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Come si legge nel comunicato del 22 novembre i militari sono intervenuti in quanto l’uomo (poi arrestato) si era appropriato di 170 euro dalla cassa approfittando della momentanea distrazione del titolare. Il negoziante intervenuto per fermare il malvivente, che lo ha spintonato nel tentativo di guadagnare la fuga, è riuscito a trattenerlo fino al pronto intervento dei carabinieri che lo hanno definitivamente bloccato e arrestato. L’altro complice, che fungeva da “palo” all’esterno del negozio, si è allontanato prima dell’arrivo dei militari e grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nonché grazie ad un’approfondita conoscenza del territorio, si è arrivati all’individuazione e successiva identificazione dell’altro 26enne marocchino, già gravato da precedenti di polizia, quale complice, denunciandolo in stato di libertà per tentata rapina. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno è stato tradotto alle Sughere. Il giudice ha convalidato l’arresto del 26enne e confermato la custodia cautelare in carcere.

