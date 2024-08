Arrestato per tentata rapina

L'uomo, tunisino di circa 20 anni, è stato sorpreso a rubare la maglietta di un pigiama in un negozio di via Marradi. Per provare a scappare ha colpito con calci e pugni l’addetto alla vigilanza che lo aveva bloccato e poco prima di essere bloccato ha provato a convincerlo a lasciarlo scappare dicendo che gli avrebbe riconsegnato la maglia

Nel pomeriggio di ieri le volanti sono intervenute in centro dove un addetto alla sicurezza aveva bloccato un uomo che era stato sorpreso a rubare un capo d’abbigliamento all’interno di un’attività commerciale di via Marradi. L’uomo, un cittadino tunisino di 20 anni circa, dopo aver occultato sotto i suoi indumenti una maglietta di un pigiama, sorpreso da un addetto alla vigilanza si era dato alla fuga. Per guadagnarsi l’impunibilità colpiva con calci e pugni l’addetto alla vigilanza e poco prima di esser bloccato da quest’ultimo provava a convincerlo a lasciarlo scappare se gli consegnava la maglia e non avesse chiamato le forze dell’ordine. Il tunisino, resosi responsabile di episodi analoghi negli scorsi giorni, è stato accompagnato negli uffici di polizia e dopo i dovuti accertamenti è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina impropria. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

