Arrestato un uomo per tentato omicidio

Lite in un piazzale adibito a parcheggio di mezzi pesanti tra due autotrasportatori di origine straniera: l’arrestato, 50 anni, e un concittadino di 45 anni. Il 50enne arrestato si sarebbe scagliato contro l’altro uomo con un tirante per cinghie colpendolo più volte al capo

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti, su chiamata giunta tramite il 112 NUE alla centrale operativa, per una segnalazione di una accesa lite in strada. Rapidamente giunta sul posto, la gazzella in servizio esterno di pronto intervento ha dato immediato avvio alle indagini concluse poi con l’arresto in flagranza di reato di un uomo di origine straniera sulla cinquantina ritenuto responsabile di tentato omicidio. La vicenda avrebbe preso avvio, si legge in un comunicato stampa del 2 maggio, per futili motivi in un piazzale adibito a parcheggio dei mezzi pesanti tra l’arrestato ed un concittadino 45enne. Tra i due autotrasportatori sarebbe scaturita una violenta discussione che poi è degenerata al punto tale che il 50enne si sarebbe scagliato contro l’altro uomo con un tirante per cinghie colpendolo violentemente più volte al capo. La vittima, caduta per terra esamine, sarebbe stata colpita ulteriormente con calci fino al tempestivo arrivo dei militari e del personale del 118. Le immediate ricerche dell’aggressore hanno portato ad individuarlo all’interno dell’autocarro nei pressi del parcheggio, mentre la vittima è stata prontamente soccorsa dai sanitari che l’hanno subito trasportata in ospedale dove versa in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il 50enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Celebrata nella mattinata di ieri udienza di convalida di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, oltre ad essere convalidato dell’arresto, è stata confermata a carico dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©