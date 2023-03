Arresto cardiaco al Mercatino del Venerdì, rianimato e salvato dai soccorritori

Un defibrillatore semi-automatico del tutto simile a quello che è stato utilizzato nella giornata di venerdì 3 marzo per soccorrere l'82enne al Mercatino del Venerdì

Soccorso un uomo di 82 anni. Sul posto i volontari della Svs di Ardenza i quali hanno utilizzato il defibrillatore automatico in attesa dei colleghi della Misericordia di via Verdi che, grazie anche al medico del 118, hanno stabilizzato il paziente per poi trasportarlo in ospedale

di Giacomo Niccolini

Fiato sospeso e tanta paura nella mattina di venerdì 3 marzo quando, un uomo di 82 anni si è accasciato al suolo mentre stava passeggiando tra i banchi del Mercatino del Venerdì, in zona stadio, a causa di un malore. Tempestiva la telefonata dei passanti che hanno assistito alla scena al 112 (numero unico di emergenza). Dalla centrale è stata inviata sul posto, immediatamente, una squadra di soccorritori volontari dalla vicina sede della Svs di Ardenza.

Sono stati proprio loro ad effettuare i primi soccorsi utilizzando il defibrillatore semi-automatico che, una volta applicato sul petto del paziente, ha autorizzato la scarica per defibrillare il cuore dell’anziano riverso a terra. Subito dopo sono sopraggiunti sul posto i volontari della Misericordia di via Verdi arrivati con un’ambulanza su cui a bordo viaggiava un medico del 118. Sono stati loro a stabilizzare l’82enne per poi trasferirlo al pronto soccorso di Livorno dove l’uomo, per fortuna, ha ripreso conoscenza. Le sue condizioni rimangono comunque serie e il paziente dovrà rimanere in osservazione in ospedale per tutte le indagini cliniche del caso.

Condividi: