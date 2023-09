Arresto cardiaco: operaio salvato da volontari e medico

La Misericordia di Livorno è intervenuta, intorno alle 14,30 di venerdì 29 settembre, all’interno dei confini dell’Accademia Navale a causa di un arresto cardiaco. Sul posto per fortuna, non molto lontano da dove è accaduto il dramma, erano già presenti due volontari dell’Arciconfraternita che sono stati chiamati immediatamente per intervenire alla vista del malore subito da un operaio di una ditta esterna che era stato chiamato per effettuare alcuni lavori all’interno del presidio della Marina Militare.

Fondamentale è stata la velocità di intervento con la quale i soccorritori sono riusciti ad approntare le manovre di rianimazione: hanno attaccato il defibrillatore semi automatico che ha scaricato per ben 3 volte. Subito dopo, nell’immediatezza dei fatti, è intervenuta la squadra dei soccorritori con medico arrivata da via Verdi. L’uomo è stato intubato e stabilizzato per poi essere trasportato direttamente al reparto Utic di Cardiologia. Le sue condizioni rimangono serie.

