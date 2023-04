Arresto cardiaco sul campo da calcetto: soccorso 50enne

Il 50enne è stato trasferito in gravi condizioni, in codice rosso, al pronto soccorso di Livorno per poi essere stato ricoverato in reparto di cardiologia dove rimane in osservazione

Momenti di paura ai campi di calcio a 5 di via Pietro Nenni ad Antignano dove un uomo di circa 50 anni è stato soccorso dai volontari e dai sanitari della Misericordia di Antignano e da quelli della Misericordia di via Verdi in seguito ad un arresto cardiaco avuto mentre giocava a pallone. Il tutto è avvenuto intorno alle 20 di giovedì 27 aprile. In prima istanza sono intervenuti i volontari della vicina sede di Antignano che hanno effettuato i primi massaggi cardiaci e utilizzato il defibrillatore per far riprendere il battito al cuore che si era fermato. Sono stati lunghi attimi di angoscia. Poco dopo è intervenuta anche l’ambulanza da via Verdi con il medico del 118 a bordo il quale, dopo aver appurato che il battito fosse presente, ha stabilizzato il paziente che è rimasto però privo di coscienza. Il 50enne è stato trasferito in gravi condizioni, in codice rosso, al pronto soccorso di Livorno per poi essere stato ricoverato all’Utic dove rimane in osservazione.

