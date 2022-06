Arresto cardiaco: tragedia ai Bagni Roma

Si è trattato di un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo alla vittima. Le ambulanze della Misericordia di Livorno con medico a bordo e quella di Antignano si sono portate all’interno dello stabilimento balneare dei Bagni Roma intorno alle 18,40 di giovedì 30 giugno per cercare di salvare l’anziano che aveva accusato un malore mentre faceva il bagno. Immediate le telefonate al 112 da parte dei bagnanti che, alla vista della situazione e capendo la drammaticità del momento, non hanno esitato a chiamare i soccorsi. I sanitari intervenuti prontamente hanno provato in tutti i modi ad effettuare le manovre di rianimazione ma non c’è stato, purtroppo, niente da fare.

Seguono aggiornamenti

