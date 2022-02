Arriva al Penny con un motorino rubato, poi il furto di asciugacapelli: arrestato

Nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio i carabinieri hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato un 25enne nordafricano, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Il giovane, in giro per Livorno a bordo di un motorino rubato, immediatamente restituito all’avente diritto, si è introdotto all’interno del Penny Market di via Mastacchi dove, dopo aver spaccato scatole e sigilli di garanzia di due asciugacapelli, ha tentato di impossessarsene e di scappare dall’esercizio.

La tempestività d’intervento degli uomini dell’Arma, una volta informati dal personale del Penny Market, ha consentito l’esito positivo e la giusta conclusione dell’intervento.

Il 25enne, una volta espletate le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria.

All’arresto per il furto si è aggiunta la denuncia per ricettazione, a causa del possesso del motorino rubato.