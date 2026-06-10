Assaltano il Conad con i picconi e portano via la cassaforte

Il Conad di via Baroni dov'è avvenuto il furto

I ladri, arrivati con due auto rubate, hanno trascinato all'esterno la cassaforte contenente alcune migliaia di euro e sono fuggiti. Colpo messo a segno in circa sette minuti da una banda incappucciata. I residenti, svegliati dai rumori, hanno chiamato il 112

Un colpo messo a segno in circa sette minuti. È quello avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 giugno al Conad di via Baroni, zona Stazione, dove una banda composta da otto, forse nove, persone, tutte incappucciate, è riuscita a fuggire con la cassaforte contenente alcune migliaia di euro. L’azione è scattata poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, i malviventi sono arrivati sul posto a bordo di due auto, risultate poi rubate, e hanno tentato di forzare entrambe le saracinesche. Una è stata danneggiata, l’altra danneggiata e sollevata. A quel punto hanno mandato in frantumi la porta scorrevole retrostante e una volta all’interno del supermercato hanno individuato la cassaforte e l’hanno trascinata a spinta verso l’esterno dove è stata caricata su una delle due vetture. Dalle immagini si noterebbero alcuni componenti della banda armati di picconi e piedi di porco. Durante il blitz alcuni residenti della zona hanno sentito forti rumori e confusione e hanno immediatamente allertato il 112. Indagano i carabinieri.

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