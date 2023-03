Assaltano tabaccheria inaugurata due giorni fa: bottino da migliaia di euro

Nelle foto in gallery alcuni fotogrammi delle immagini delle telecamere di sicurezza e i danni provocati dall'irruzione notturna dei malviventi nei confronti della tabaccheria Quadrifoglio di Josue Sapere

Come si vede dal video e della immagini di sicurezza che sono state fornite alla polizia, i malviventi agiscono a volto coperto. Sono in quattro e arrivano con un'auto utilitaria, di colore bianco, che parcheggiano davanti all'ingresso della tabaccheria. Poi la spaccata con un chiusino di un tombino e la fuga con sigarette e fondo cassa

di Giacomo Niccolini

Josue Sapere aveva inaugurato la sua tabaccheria “Quadrifoglio” in via di Collinaia giovedì 16 marzo (clicca sull’icona bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il VIDEO dell’irruzione dei malviventi all’interno della tabaccheria).

Neanche due giorni dopo, l’assalto nella notte dei malviventi che con un chiusino di un tombino hanno spaccato la vetrata della porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno dei locali dove hanno fatto man bassa di sigarette e del fondo cassa. “Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto – ha commentato il titolare intervistato sul posto, dietro al bancone, la mattina di domenica 19 marzo, appena poche ore dopo il furto – Come si vede dalle immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza – racconta Sapeere – l’allarme è scattato intorno a mezzanotte e quarantacinque tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Appena mi è arrivata la notifica sul cellulare ho preso e sono subito venuto qui immediatamente insieme ad un gruppo di amici con i quali ero nel mio locale che ho in Venezia. Il tempo di arrivare qua e abbiamo visto quanto avevano combinato: un bel buco nella vetrata e tutto messo a soqquadro. Tra danni e bottino si parla di circa cinquemila euro, ma forse anche qualcosa di più”.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato contattati immediatamente da Josue Sapere. Come si vede dal video e della immagini di sicurezza che sono state fornite alla polizia, i malviventi agiscono a volto coperto. Sono in quattro e arrivano con un’auto utilitaria, di colore bianco, che parcheggiano davanti all’ingresso della tabaccheria. Uno di loro inizia a spaccare il vetro con il chiusino del tombino, un altro prepara la cesta di plastica dove poi caricano le sigarette rubate. Poi la fuga con le sirene dell’allarme che urlano forte nelle notte.

Condividi: