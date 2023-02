Assalto nella notte al tabaccaio: via con soldi e sigarette

in foto il distributore automatico della tabaccheria di piazza Di Vittorio a Stagno preso d'assalto dal malvivente che ha agito indisturbato nella notte tra il 20 e il 21 febbraio

Nel mirino del malvivente, ripreso dalle telecamere di video-sorveglianza di cui è dotato il negozio, la tabaccheria di Dino Crescimbeni di piazza Di Vittorio a Stagno. "Ha agito da solo per oltre due ore"

di Giacomo Niccolini

Ha agito con estrema calma, approfittando della quiete della piazza dove si affaccia la tabaccheria di Dino Crescimbeni, titolare della rivendita di tabacchi di piazza Di Vittorio al civico 23, a Stagno, dallo scorso maggio. Il ladro ha operato da solo, come si vede dalle immagini di sicurezza di cui è dotata l’attività. È entrato in azione intorno alle 1,30 di martedì 21 febbraio per terminare il lavoro certosino e più volte interrotto da alcuni clienti notturni, verso le 4 del mattino. Al termine del colpo il delinquente è riuscito a portar via dal distributore automatico, praticamente sventrato, tutti i pacchetti di sigarette e il contenitore dei soldi. “Sarà un danno di qualche migliaia di euro – commenta Dino Crescimbeni a QuiLivorno.it – La cosa che ci sconvolge di più è che ci sentiamo violati. Avevamo scelto di rilevare questa tabaccheria qui a Stagno, e di uscire quindi da Livorno città, proprio per il senso di comunità, di piccolo paese, che si respira qui in zona. Questo episodio ci fa atterrare con i piedi per terra in maniera brusca. Siamo davvero amareggiati. Ad ottobre scorso avevamo deciso di installare questo nuovo distributore automatico facendo la felicità di tanti clienti che avevano trovato così un servizio migliorato. Adesso oltre al danno anche la sensazione di essere violati”.

Crescimbeni è stato chiamato al mattino presto dal titolare del bar di fronte che lo ha avvisato di come il distributore automatico fosse stato assaltato. “Siamo arrivati qua all’alba e ci siamo trovati questo bel regalino – continua il titolare della tabaccheria di Stagno – Abbiamo visionato le immagini di sicurezza. Si vede benissimo il malvivente che lavora con estrema calma disattiva e scollega il distributore da ogni cavo e si mette lì a lavorare per aprirlo. Ogni tanto si nasconde perché arriva qualcuno che vorrebbe comprare delle sigarette e poi riprende il lavoro. Dispiace davvero tanto. L’interno del negozio non è stato toccato anche perché abbiamo un bel sistema d’allarme pronto a sparare del fumo oscurante che impedisce così la visione ai ladri”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia per il consueto sopralluogo di furto. In sede di denuncia saranno anche acquisite le immagini delle telecamere di video-sorveglianza.

