Atti osceni in spiaggia all’Elba, denunciato

Segnalazione di alcuni cittadini al 112NUE dalla cosiddetta "scogliera delle piscine”, il tratto di costa tra Seccheto e Fetovaia. Per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico

Dalla cosiddetta “scogliera delle piscine”, si legge in un comunicato dell’Arma del 10 luglio, – oasi naturalistica caratterizzata da lastroni di granito che favoriscono la formazione di piscine naturali lungo il tratto di costa tra Seccheto e Fetovaia, considerata tra i più belli dell’isola d’Elba e particolarmente frequentato dai turisti nel periodo estivo – alcuni turisti hanno allertato il 112NUE per segnalare che un uomo, in pieno giorno e alla presenza di diversi bagnanti, stava compiendo atti di autoerotismo creando non poco scalpore. Prontamente sono intervenuti i militari della Stazione di Campo Elba che hanno individuato l’uomo e lo hanno condotto in caserma, un 42enne lavoratore stagionale che ora rischia una pena che può raggiungere i 4 anni di reclusione; per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.

Condividi: