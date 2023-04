Audio whatsapp virale, la polizia: “Prestate massima attenzione e segnalate”

Nella seconda foto il file audio di 2.49 minuti che sta girando nelle chat whatsapp

Audio di 2.49 minuti, che QuiLivorno.it ha ascoltato, "inoltrato molto volte" mette in guardia da una serie di furti di portafogli. Il vice questore Francesco Falciola: "Sì sappiamo che sta girando, invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, e poi a chiamare il NUE112 e a sporgere denuncia"

Indicazioni precise riguardo furti di portafogli e l’identikit di chi questi furti li starebbe commettendo. E’ l’audio, “inoltrato molte volte”, di 2.49 minuti che sta girando nelle ultime ore nelle chat e gruppi whatsapp. Nel vocale, che QuiLivorno.it ha ascoltato, si fa riferimento, in particolare, ad un furto di portafogli sottratto dalla zaino di una donna in un negozio e alla tecnica utilizzata per sottrarlo. “Sì siamo a conoscenza di questo audio che sta girando anche se come polizia non lo abbiamo ricevuto ufficialmente – commenta il vice questore Francesco Falciola, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura – Se prima a mettere le mani nelle borse altrui era una certa tipologia di soggetto oggi si può celare dietro vestiti più insospettabili. Invito tutti i cittadini a prestare prima di tutto la massima attenzione, e poi a chiamare il NUE112 e a sporgere denuncia. Al momento riguardo gli episodi descritti nell’audio per quanto riguarda la polizia non risultano denunce ricollegabili a quelle modalità. C’è un sistema di telecamere cittadino che può essere attivato in caso di denuncia. La prevenzione è fondamentale, ancor di più se condivisa dall’utenza con le forze dell’ordine. La prevenzione deve diventare una dimensione mentale”.

