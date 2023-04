Autista aggredito in via de Larderel, denunciato un 65enne

L’uomo è stato individuato grazie alle telecamere e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e violenza ad incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico servizio

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di identificare in tempi brevi il presunto autore del brutto episodio verificatosi in via del Lardarel la sera del 27 marzo, ovvero le minacce e l’aggressione ad un autista del trasporto pubblico. Secondo la ricostruzione dei militari, come si legge in un comunicato dell’Arma, quella sera un uomo a bordo di autobus di una linea urbana, ritenendo che poco prima il conducente non avesse accostato per permettergli di salire, minacciava e tentava di colpire con dei pugni il giovane autista non riuscendovi per la presenza di barriere di protezione del posto di guida. Vista la situazione il conducente, che non ha riportato lesioni per fortuna, ha fermato l’autobus invitando l’uomo a scendere; quest’ultimo, dopo aver reiterato le minacce, si è allontanato a piedi. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, partendo dagli elementi forniti dalla vittima, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento grazie anche ai riscontri forniti dall’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sia pubbliche che private, della zona. Significativi gli elementi raccolti a carico del presunto responsabile: un uomo di 65 anni residente a Livorno con numerosi precedenti di polizia alle spalle. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia e violenza ad incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico servizio.

