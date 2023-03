Passeggero cerca di prendere il volante dell’autobus

Prima ha chiesto, fuori fermata, di salire sull'autobus poi lo ha atteso alla fermata nella direzione opposta e una volta a bordo ha inveito contro il conducente cercando di prendere il controllo del mezzo. Autolinee Toscane: "In arrivo telecamere e panic button". Il sindacato: "Serve la cabina chiusa". Dopo l'intervento dei carabinieri la corsa è ripartita con 40 minuti di ritardo

E’ accaduto lunedì 27 marzo, intorno alle 21,30, in via de Larderel. Secondo quanto ricostruito, una persona ha chiesto di salire sull’autobus ma trovandosi fuori fermata l’autista non ha aperto le porte e ha proseguito arrivando al capolinea in piazza Dante. Dopodiché ha iniziato una nuova corsa. La persona ha atteso che l’autobus transitasse nella corsia opposta in via de Larderel e stavolta facendosi trovare alla fermata è salito. Una volta a bordo ha inveito contro il conducente cercando perfino di prendere il volante del mezzo. L’autista è stato costretto a interrompere la corsa e a chiamare le forze dell’ordine. Il passeggero è riuscito a fuggire. Dopo l’intervento dei carabinieri la corsa è ripartita con 40 minuti circa di ritardo. A seguito di quanto accaduto Autolinee Toscane annuncia che presto anche sugli autobus di Livorno ci saranno le telecamere a bordo e il panic button che permetterà all’autista, in caso di aggressioni, di aprire il collegamento con la sala radio dell’azienda. Per il Coordinamento Autoferrotranvieri Toscana “la necessità che ha la categoria è che simili eventi non possano in alcun modo verificarsi” e chiede “nuovamente e con forza la separazione fisica tra postazione di guida e utenza perché solo con le cabine guida chiuse e protocolli di intervento più efficienti possiamo limitare al minimo le conseguenze che queste aggressioni hanno per i lavoratori”.

Condividi: