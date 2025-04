Auto a fuoco davanti a piazza Italo Piccini

"Ho sentito odore di bruciato e sono subito scesa". Il racconto della ragazza alla guida, che ringraziamo per la disponibilità, scossa ma illesa

Auto a fuoco davanti a piazza Italo Piccini. È accaduto poco dopo le 7. Per fortuna l’automobilista alla guida non è rimasta ferita. Racconta la ragazza al volante, scossa ma illesa, che stava andando al lavoro quando ha avvertito odore di bruciato. “Ho spento il motore, sono uscita dall’abitacolo e sono salita sul marciapiede. Dopo poco ho visto le fiamme“. Alcuni passanti si sono preoccupati di allontanarla e metterla in sicurezza. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. L’episodio ha comportato forti rallentamenti alla circolazione. La polizia municipale ha regolato la viabilità.

