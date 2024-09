Auto a fuoco in FiPiLi

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area coinvolta. Non risultano persone coinvolte

Intervento dei vigili del fuoco, intorno a mezzogiorno, lungo la FiPiLi per un’auto a fuoco. L’episodio si è verificato nei pressi dell’uscita di Guasticce in direzione Livorno. La squadra ha provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area coinvolta. Non risultano persone coinvolte.

