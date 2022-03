Auto a fuoco in pieno giorno in centro

Un’auto ha preso fuoco in pieno giorno intorno alle 16,30 di domenica 6 marzo in via Serristori in zona Mercato. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco che hanno domato in pochi minuti l’incendio che si era propagato anche ad un mezzo parcheggiato a fianco del mezzo avvolto dalle fiamme.

Sul luogo dell’incendio anche una pattuglia dei carabinieri che ha subito preso i contatti con il proprietario del mezzo che intorno alle 18 si è portato sul luogo per un sopralluogo effettuato insieme ai militari. Ancora da indagare i motivi che hanno fatto scaturire il rogo.