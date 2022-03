Auto a fuoco in strada: rogo domato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno in via Marradi, nel tratto compreso tra via Nardini Despotti Mospignotti e via Mangini, in seguito ad un incendio che ha coinvolto un mezzo di soccorso della Croce Azzurra in transito

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno in via Marradi, nel tratto compreso tra via Nardini Despotti Mospignotti e via Mangini, in seguito ad un incendio che ha coinvolto un mezzo di soccorso della Croce Azzurra in transito. Il tutto è accaduto intorno alle 9,30 davanti agli occhi spaventati dei tanti passanti.

La persona che era alla guida è riuscita ad uscire dal mezzo incolume alle prime avvisaglie e a chiamare il numero unico di emergenza, 112, chiedendo soccorso. I pompieri hanno domato le fiamme in pochi istanti e riportato al situazione alla normalità.