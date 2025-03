Auto a fuoco in via de Larderel

L'incendio si è sviluppato pochi minuti prima delle 7. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti

Un fumo nero e una grande vampata ha destato la preoccupazione di residenti e passanti che questa mattina, mercoledì 26 marzo, hanno lanciato l’allarme per un’auto che prendeva fuoco in via de Larderel. Il tutto è avvenuto pochi minuti prima delle 7 quando, per domare le fiamme, sono arrivati in men che non si dica i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in pochi minuti. Sconosciute le cause che hanno portato al rogo. L’automobilista alla guida avrebbe visto del fumo e ha accostato. Nell’incendio è rimasta coinvolta la vettura in sosta di fronte.

