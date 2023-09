Auto a fuoco in via dei Poderi

Foto vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incendio in via dei Poderi, zona Collinaia, che ha causato la completa distruzione dell’auto. In corso l’accertamento delle cause, nessuna persona coinvolta.

