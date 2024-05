Auto a fuoco in via del Leone

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Coinvolte altre due vetture; non risultano persone ferite; in fase di accertamento le cause

Auto a fuoco in via del Leone, angolo via Adriana in zona Pontino. Sul posto, intorno alle 3,30 di stanotte, una squadra dei vigili del fuoco. Coinvolte altre due vetture; non risultano persone ferite; in fase di accertamento le cause.

Condividi:

Riproduzione riservata ©