Auto a fuoco in via delle Sorgenti

Foto di Daniela che ringraziamo per la disponibilità

La vettura si trovava parcheggiata all'altezza della scuola Pian di Rota, nei pressi dell'incrocio con via dell'Artigianato. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Auto a fuoco in via delle Sorgenti. E’ accaduto intorno alle 23,30 dell’8 agosto. La vettura, andata distrutta, si trovava parcheggiata all’altezza della scuola Pian di Rota, nei pressi dell’incrocio con via dell’Artigianato. Sul posto vigili del fuoco e polizia. “Ci sono state tre esplosioni, poi le fiamme” racconta chi abita nelle vicinanze aggiungendo che alcuni residenti avevano notato da giorni questa auto parcheggiata lungo la strada. Sono in corso gli accertamenti volti a stabilire le cause.

