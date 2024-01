Auto a fuoco in via Fratelli Bandiera

Il mezzo, fa sapere il comando di via Campania, era inutilizzato da tempo. In corso di accertamento le cause del rogo

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 20.40 del 19 gennaio a seguito dell’incendio di un’auto in sosta all’interno di un cortile in via Fratelli Bandiera. Il mezzo, fa sapere il comando di via Campania, era inutilizzato da tempo. In corso di accertamento le cause del rogo.

