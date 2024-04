Auto a fuoco in via Randaccio

Il rapido intervento ha scongiurato danni maggiori

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 10.30 di stamattina in via Randaccio, nei pressi dello stadio, a seguito di un incendio che ha interessato un’auto in sosta. Il rapido intervento della squadra ha scongiurato danni maggiori.

