Auto a fuoco in via Renucci, a Magrignano, intorno a mezzanotte di stanotte. Nell’immagine tratta dal video pubblicato da Livornogramm, che ringraziamo per la disponibilità, il momento dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

