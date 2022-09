Auto a fuoco mentre è in marcia

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Malenchini intorno alle 13,10 di martedì 6 settembre a Collesalvetti per l’incendio di una vettura.

L’auto ha iniziato a prendere fuoco mentre era in marcia. Tanto lo spavento a causa del fumo che si è alzato alto in cielo ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento. Le fiamme sono state domate dai pompieri che hanno messo subito dopo in sicurezza la zona.

