Auto a fuoco nella notte in via del Fantasia

"Prima due boati poi le fiamme altissime. Il calore avrebbe potuto rompere il vetro della finestra e non voglio pensare a cosa sarebbe potuto accadere. Grazie da parte di tutti noi ai vigili del fuoco: sono stati velocissimi". A parlare è Francesca che abita nell'appartamento al piano terra di via del Fantasia, traversa di via Montebello, dove stanotte poco prima delle due un'auto parcheggiata ha preso fuoco e da lì le fiamme hanno poi raggiunto una delle sue serrande e la vettura di un altro condomino

“Prima due boati poi le fiamme altissime. Il calore avrebbe potuto rompere il vetro della finestra e non voglio pensare a cosa sarebbe potuto accadere”. A parlare è Francesca che abita nell’appartamento al piano terra di via del Fantasia, traversa di via Montebello, dove stanotte poco prima delle due un’auto parcheggiata ha preso fuoco verosimilmente a causa di un cortocircuito. “Che spavento – prosegue Francesca, che ringraziamo per la disponibilità – Abbiamo chiamato i soccorsi e suonato ai condomini per avvisarli di quanto stava accadendo”. In poco tempo il rogo ha raggiunto la serranda, sciogliendola, di una delle finestre di Francesca e la vettura posteggiata davanti all’auto dalla quale è partito l’incendio. “Voglio provare a guardare al lato positivo della cosa – racconta Duccio, che ringraziamo per la disponibilità, il proprietario dell’auto investita dalle fiamme – non stavano transitando né pedoni, né altri veicoli e nessuno è rimasto ferito”. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. “Un plauso a loro e alla polizia. Sono stati tutti velocissimi, efficientissimi e gentilissimi. Non possiamo non esprimere la nostra gratitudine” spiegano i due condomini.

