Auto contro il muro nella galleria di Montenero

Un’ambulanza con infermiere a bordo della Misericordia di Montenero ha soccorso un automobilista protagonista di un incidente avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16, di martedì 21 giugno all’interno della galleria di Montenero. Secondo una prima ricostruzione l’auto sarebbe finita contro il muro per motivi ancora da accertare. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno. Le sue condizioni, per fortuna, non hanno destato particolari preoccupazioni.

